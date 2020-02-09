33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye - ADDİS
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33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye - ADDİS

Bayrak detayları 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanlar Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin konuşması Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33.

09.02.2020 17:31 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:34
33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye - ADDİS

Bayrak detayları

33. Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanlar

Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin konuşması Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı. Toplantıya katılan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye - ADDİS
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