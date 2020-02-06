33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - ADDİS
33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi oturumuna gelenler Oturuma katılanlardan detaylar Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'ın konuşma yapması 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği binasında düzenlenen oturumla başladı.
33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi oturumuna gelenler
Oturuma katılanlardan detaylar
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'ın konuşma yapması 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği binasında düzenlenen oturumla başladı. Zirvenin açılışında Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, konuşma yaptı.