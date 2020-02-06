33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - ADDİS
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33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - ADDİS

33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi oturumuna gelenler Oturuma katılanlardan detaylar Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'ın konuşma yapması 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği binasında düzenlenen oturumla başladı.

06.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:10
33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - ADDİS

33. Birliği Liderler Zirvesi oturumuna gelenler

Oturuma katılanlardan detaylar

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'ın konuşma yapması 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, 'nın başkenti 'daki Afrika Birliği binasında düzenlenen oturumla başladı. Zirvenin açılışında Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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: 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - ADDİS
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