327 Kadın Polis Mezun Oldu
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327 Kadın Polis Mezun Oldu

327 Kadın Polis Mezun Oldu
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Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 26. Dönem Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 26. Dönem Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törene Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı katıldı.

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 26. Dönem mezunlarını verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda dereceye giren ilk 10 öğrenciye plaket ve hediye verildi. 327 polis memurunun mezun olduğu programa; İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Arnavutköy İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ve Okul Müdürü Cengiz Özer katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehidi Sevda Güngör Salonunda gerçekleştirilen tören; 327 polis memurunun yemin etmesi ve program sonunda kep atmasıyla son buldu.

Kaynak: Habermetre

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