325 bin kişi her gün bir ülkede mesai yapıp, başka ülkede dinleniyor

18.11.2019 18:49 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:49

İsviçre'de çalışan ancak başka ülkelerde oturan 325 bin kişi bu ülkeye günü birlik giriş çıkış yapıyor.



İsviçre, Avrupa'da kiraların en pahalı olduğu ülkelerin başında geliyor. Özellikle Cenevre'de kiralar oldukça yüksek. İşyeri İsviçre'de olan ancak yakın ülkelerde ikamet eden 325 bin kişi her gün iş için bu ülkeye gelip gidiyor. En fazla giriş çıkış ise Fransa'dan. Euronews.com'da Görüntüle