322 Alan kodu nerenin? Adana alan kodu kaç? 0322 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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322 Alan kodu nerenin? Adana alan kodu kaç? 0322 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

10.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:07
322 Alan kodu nerenin? Adana alan kodu kaç? 0322 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0322 bu alan kodlarından birisidir. Peki 322 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Adana'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0322 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Adana'nın alan kodu kaçtır? 322 neresi, nereye ait, nereden aramış?

322 NERENİN ALAN KODU?

0322 : ADANA

0322 alan kodu Adana iline aittir. Adana'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0322 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Adana'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 322 kodu yazar.

0322 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0322 alan kodu Adana iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Adana şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 322 'dir. Yani Adana'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0322 kodu geçmektedir.

ADANA'NIN ALAN KODU NEDİR?

Adana'nın alan kodu 0322 'dir. Adana'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0322 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Adana ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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