32 yıllık müdür emekli oldu

Amasya Valiliği'nde 32 yıldır İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevi yapan A. Hamdi Yanık emekli oldu.

Amasya Valiliği'nde 32 yıldır İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevi yapan A. Hamdi Yanık emekli oldu.

Yaş haddi dolayısıyla emekli olan 65 yaşındaki Yanık için veda programı düzenlendi. Vali Mustafa Masatlı, plaket verdiği Yanık'a hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek huzur dolu bir emeklilik hayatı diledi. Evli ve 2 çocuk babası Yanık'ın görevini yerine getirmenin yanı sıra kentte kurumlar arası ilişkilerin tesisinde de sorumluluk üstlendiğini anlatan Vali Masatlı, "Kendisini gök kubbede hoş bir seda bırakmış olarak uğurluyoruz" dedi.

Valilik personeli ve gazetecilerle de vedalaşan Yanık, "Bu süreçte 14 vali, birçok vali yardımcısı, kaymakam ve il müdürüyle çalıştım. Her birisinden görevde olduğum süre içerisinde birçok şey öğrendim. Öğrendiklerimi harmanlayarak güzel Amasya'mıza dolayısıyla da ülkemize hizmet etmenin onurunu en kalbi duygularla yaşadım" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı