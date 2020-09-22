32 yıldır aynı köşede futbol topu tamir ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

32 yıldır aynı köşede futbol topu tamir ediyor

Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki esnaf,ilerleyen yaşına rağmen futbol topu tamiri yaparak ekmeğini çıkarıyor.

32 yıldır aynı köşede futbol topu tamir ediyor
22.09.2020 12:46 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:51

Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki esnaf,ilerleyen yaşına rağmen futbol topu tamiri yaparak ekmeğini çıkarıyor.

Her sabah daha gün aydınlanmadan yollara düşen 70 yaşındaki 3 çocuk babası Ali Bakıcı, 32 yıldır futbol topu tamiri yaparak evini geçindiriyor. Kahramanmaraş'ta bütün futbol toplarının elinden geçtiğini söyleyen Bakıcı, "Bu işi burada sadece ben yaptığım için buradaki futbol kulüpleri bana gelir ve futbol toplarının hepsini ben tamir ederim. Bu işi benden başka yapan yok ve çırak da yetişmiyor. Ben burada hem mesleğimi sürdürüyorum hem de ekmek paramı kazanıyorum. Futbol topunun tamirinin yanında, çanta tamiratları da yaptım. Bu kazançla da çocuklarımı okuttum. Ömrümün yettiği kadar devam edeceğim ve rızkımı bu köşede kazanmaya çalışacağım" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hamza Dağ Donald Trump Volkan Bozkır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hanife Demet Akalın Meryem Uzerli Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Arda Turan Vedat Muriqi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ateş Çocuk Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 32 yıldır aynı köşede futbol topu tamir ediyor - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 12:50:41. #1.14#
title