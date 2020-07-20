32 yıl sonra en kötü Fenerbahçe
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

32 yıl sonra en kötü Fenerbahçe

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak ligi 7. sırada tamamlaması garanti olan Fenerbahçe, 1987-1988 sezonundan bu yana ligdeki en kötü sıralamayı elde etti.

32 yıl sonra en kötü Fenerbahçe
20.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:13

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak ligi 7. sırada tamamlaması garanti olan Fenerbahçe, 1987-1988 sezonundan bu yana ligdeki en kötü sıralamayı elde etti. Sarı-lacivertlilerin son 32 sezonda elde ettiği en kötü sıralama 6.'lık olmuştu.

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde ilk kez bir lig maçına çıkarak ezeli rakibi Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, tarihin en kötü sezonlarından birisini yaşıyor. Süper Lig'i 7. sırada bitirecek olan sarı-lacivertliler, 1994-1995 sezonundan bu yana 18 takımla oynanan Süper Lig'deki en kötü performansını sergiledi. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısını düşme hattında bitirmesine karşın sezonun ikinci yarısındaki performansıyla ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle başladığı bu sezonu ise, geçen yılın 1 sıra altında tamamladı. Geçtiğimiz sezon 46 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, bu yıl geride kalan 33 haftada 50 puan toplayarak geçen yılı puan anlamında geride bıraksa da, sıralama olarak tarihin en kötü performanslarından birisine imza attı.

7 ŞAMPİYONLUK, 10 KEZ İKİNCİLİK YAŞADI

1994-1995 sezonunda 16 takımdan 18 takıma çıkarılan Süper Lig'de önemli başarılara imza atan Fenerbahçe, geride kalan 26 sezonda 7 şampiyonluk yaşadı. 10 sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 3 kez üçüncü, 3 kez de dördüncülük elde etti. 2002-2003 sezonunda ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu performansını geçtiğimiz sene de tekrar etti ve 46 puanla sezonu 6. sırada tamamladı. 18 takımla mücadelede edilen periyotta ligi hiç 5. sırada tamamlamayan sarı-lacivertli ekip, bu sezon en kötü performansını sergileyerek sezonu 7. bitirdi.

32 YIL SONRA EN KÖTÜ PERFORMANS

Süper Lig'de 20 takımla oynanan 1987-1988 sezonunu 55 puanla 8. sırada tamamlayan Fenerbahçe, o tarihten sonraki en kötü lig performansını ortaya koydu. 1988 yılından sonra ligdeki takım sayısı kademeli olarak düşürülürken, 1990-1991 sezonundan 1994-1995 sezonuna kadar ligde 16 takım yer aldı. 1994-1995 sezonunda 18 takıma çıkarılan Süper Lig, o tarihten bu yana aynı statüde oynanıyor. 32 yıl sonra ligdeki en kötü performansına imza atan Fenerbahçe, ayrıca ilk kez üst üste 2 sezon Avrupa Kupaları'nda yer alamayarak bir başka kötü performans ortaya koymuş oldu.

49 PUAN KAYBETTİ

Geride kalan 33 maçta 14 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 19 karşılaşmada ise rakiplerine puan kaptırdı. 8 maçta sahadan beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 11 mücadeleden ise puansız ayrıldı. Geride kalan 33 haftada toplanması gereken 99 puanın 49'unu kaybederek zirvenin oldukça uzağında kalan ve sezonu hedefsiz şekilde tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon çıktığı maçlarda yüzde 50.5 puan kazanma başarısı göstererek 50 puanda kaldı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor Ekonomi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Güncel
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 4 gündür haber alınamıyor
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 4 gündür haber alınamıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
ASELSAN'ın geliştirdiği milli telsizin ilk teslimatı TSK'ya yapıldı
ASELSAN'ın geliştirdiği milli telsizin ilk teslimatı TSK'ya yapıldı
Altının gram fiyatı 400,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 400,5 liradan işlem görüyor
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı
Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı
Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti
Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon
Şu an buradasınız: 32 yıl sonra en kötü Fenerbahçe - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 17:14:20. #1.14#
title