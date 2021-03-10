32 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Antalya'da yakalandı

Antalya'da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Antalya'da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda "silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hırsızlık" suçundan toplam 32 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı