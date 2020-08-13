32 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
32 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs Gaziantep polisi tarafından yakalandı.
13.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:44
32 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs Gaziantep polisi tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şahinbey ilçesi Çamlıca Mahallesinde yakalanan şahsın 14 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA