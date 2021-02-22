32. Vergi Haftası kutlamaları
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32. Vergi Haftası kutlamaları

22.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:06
32. Vergi Haftası kutlamaları

Karabük Defterdarı Osman Koçaş, bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 85'lik kısmının vergi gelirlerinden oluştuğunu bildirdi.

Karabük Defterdarı Osman Koçaş, bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 85'lik kısmının vergi gelirlerinden oluştuğunu bildirdi.

Koçaş, 32. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, her yıl şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını söyledi.

22-28 Şubat tarihlerinde kutlanacak 32. Vergi Haftası kapsamında yapılacak etkinliklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dar tutulduğunu belirten Koçaş, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi vergi kamu harcamalarını finanse etmek, ekonomik ve sosyal hayatı düzenlemek için cebri, nihai ve karşılıksız olarak gerçek ve tüzel kişilerin kazançları, harcamaları ve servetleri üzerinden alınan parasal bir yükümlülüktür. Mükellef ise vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu yüklenilen gerçek veya tüzel kişilerdir."

Koçaş, bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 85'lik kısmının vergi gelirlerinden oluştuğunu ifade ederek, Vergi Haftası'nın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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