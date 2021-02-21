32. Vergi Haftası "Dünden Bugüne Vergilerimizle Güçlüyüz" sloganıyla yarından itibaren kutlanacak

Bu yıl "Dünden Bugüne Vergilerimizle Güçlüyüz" sloganıyla 32'inci kez kutlanacak Vergi Haftası kapsamında 22-28 Şubat'ta 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bu yıl "Dünden Bugüne Vergilerimizle Güçlüyüz" sloganıyla 32'inci kez kutlanacak Vergi Haftası kapsamında 22-28 Şubat'ta 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, yürüttüğü çalışmalarla, vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının artırılmasını sağlayacak şekilde vergi sisteminde revizyonlar yapılmasını hedefliyor.

Kapsam, matrah ve vergi oranlarının yeniden düzenlenmesiyle doğrudan vergilerin vergi gelirleri içindeki payında artış sağlanması planlanıyor.

Kamu harcamalarının finansmanı için sürekli ve kalıcı gelir kaynaklarının artırılması, mevcut vergi kanunlarında sadeleştirmeler yapılması ve vergilemede etkinliğin artırılması ile vergi tabanının genişletilmesi suretiyle ekonomide kayıt dışılığın azaltılması öngörülüyor.

Başkanlık, çağın getirdiği teknolojik imkanlardan yararlanılarak vergi yükümlülüklerinin kolayca yerine getirilmesinin sağlanması için elektronik uygulamalarını da genişletmeyi amaçlıyor.

Vergi bilinci artırılacak

Yürütülen çalışmalar kapsamında her yıl şubatın son haftasında kutlanan Vergi Haftası'yla, vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde geliştirilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

Hafta kapsamında çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürüten Başkanlık, bu yılki faaliyetlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini de dikkate alacak.

"Dünden Bugüne Vergilerimizle Güçlüyüz" sloganıyla hazırlanan afişler, kamu şehir içi toplu ulaşım araçları gibi mükelleflerin göreceği noktalara asılacak. Afişler, kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve diğer kurumların Outdoor TV ekranlarında da yayınlanacak.

Vergide farkındalığın artırılması ve verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi amacıyla kısa mesaj gönderilecek.

Yeni işe başlayan mükelleflerin hak ve yükümlülükleri, genç girişimciler ve "e-Dönüşüm" konularında dijital platformlar üzerinden bilgilendirme yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı'nda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan eğitim CD'leri yer alacak. Bakanlık sosyal medya hesaplarından da haftaya yönelik paylaşımlarda bulunacak.

Hafta süresince oynanan Süper Lig ve TFF 1. Lig futbol müsabakalarında tribünlerde, "Geleceğin Garantisi Vergilerinizdir, Vergi Haftası Kutlu Olsun" yazısı yer alacak.

Ulusal televizyon kanalları ve dizi yapımcılarıyla, izlenme oranları yüksek olan televizyon dizilerinde vergi ile ilgili konuların işlenmesine yönelik görüşmelere devam edilecek.

PTT ile yapılan iş birliği çerçevesinde, vergi haftası süresince PTT tarafından "Vergi Güçtür" sloganlı flam uygulaması yapılacak. Kızılay iş birliği ile Kovid-19 şartları da dikkate alınarak kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Öğrencilerden rap şarkılı vergi mesajı

Etkinlik kapsamında öğrencilerin, "Vergi Veren Rahat Eder" isimli bir rap şarkısını seslendirdiği video da hazırlandı.

Şarkının sözlerinde, "Durmaz dönen çarkın olur, vermeyenden farkın olur, okulun ve parkın olur, vergi veren rahat eder." mesajları yer aldı. Video, hafta boyunca Başkanlığın ve 81 ildeki vergi dairelerinin sosyal medya hesapları ile Outdoor TV'lerde gösterilecek.

Başkanlık tarafından hazırlanan bir başka videoda da gelir uzmanları tarafından, ülkenin güçlenmesindeki en temel kaynağın vergi olduğu ve vergi gelirlerinin adalet, sağlık ve güvenlik gibi çeşitli kamu hizmetlerinde kullanıldığı mesajı paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık