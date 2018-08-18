32. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali

Taşköprü Belediyesince bu yıl 32'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında çeşitli yarışmalar düzenlendi.

İlçedeki Cuma Pazarı alanında gerçekleşen programda "en iyi sarımsak üreticisi", "en iyi buzağı yetiştiricisi" ve "en iyi kuzu yetiştiricisi" seçme yarışmaları yapıldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yaptığı konuşmada, yarışmaları üretici ve yetiştiricileri teşvik etmek amacıyla düzenlediklerin belirtti.

"En iyi sarımsak üreticisi" yarışmasında Bayram Tozan, "en iyi buzağı yetiştiricisi" yarışmasında Sedat Poyraz, "en iyi kuzu yetiştiricisi" yarışmasında da Tuğba Şatır birinci oldu.

Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Yarışmaya, Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, daire amirleri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.