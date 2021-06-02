32 Numaralı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

KARAR : 32KARAR TARİHİ : 01. 06. 2021İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR : 32

KARAR TARİHİ : 01. 06. 2021

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

ALINAN KARARLAR

Koronavirüs (COVID-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05. 00'ten itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

Tiyatro faaliyetlerinin % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması kaydıyla yapılabilmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 23. 03. 2021 tarihli ve 13 no. lu kararındaki "Hamam yolu, İsmet İnönü ve İki Eylül Caddelerine giriş çıkışların kısıtlanarak kontrollü ve yoğunluk oluşturmayacak şekilde sınırlı sayıda vatandaşın girişine izin verilmesine" ilişkin hükmün COVID-19 pandemisinin seyrine ve kalabalığın durumuna göre ihtiyaç oldukça uygulanmasına, Pandemi ile ilgili alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara;

Birinci ihlalde uyarı, İkinci ihlalde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası, İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 3 gün? dördüncü ihlalde 1 ay süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına, Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre