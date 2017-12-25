32 Kiloya Kadar Düşen Anoreksik Kadın, Instagram Sayesinde Sağlığına Geri Kavuştu

İngiltere'nin Huddersfield şehrinde yaşayan Emelle Lewis isimli kadın, 15 yaşında anoreksik oldu. Lewis ölümün eşiğinden, Instagram sayesinde döndüğünü söylüyor.

32 KİLOYA İNDİ

22 yaşındaki Emelle Lewis, yıllarca yağlı, çirkin bir kız olduğuna ve kilo vermenin kendine yardımcı olacağına inanmış. Girdiği diyetler yüzünden7 defa hastaneye kaldırılmak zorunda kalan Emelle, 32 kiloya kadar düşmüş.

SEVGİLİ BULAMAMASINI KİLOLARINA BAĞLIYORDU

Arkadaşlarının kendisini şişman bulduğunu ve hayatında bir erkek istediği halde bir türlü bulamadığını söyleyen genç kadın, bunun sebebinin kiloları olduğunu düşünüyormuş. Sürekli spor yapıp yemek yemeyi kesince de ancak çocuk kıyafetleri giyebilecek duruma kadar gelmiş.

TEDAVİYİ REDDETTİ

Sadece pirinç kekleri ve salata yiyerek hayatte kalmaya çalışan Emelle, hastanelik olduğunda bile tedaviyi reddetmiş ve çevresindeki insanların hayatını mahvetmeye çalıştığını düşünmüş.

DÖNÜM NOKTASI INSTAGRAM OLDU

Emelle, "Ben hasta olduğumda, benim için gerçekten yanlış bir şey olduğuna inanmadım. Gerçekten o ağırlığı koruyabileceğime ve hala normal bir hayat yaşayacağıma inandım. Yeme bozukluğumdan kurtulmak istemiyordum." diyor.

Emelle için dönüm noktası, Instagram'daki kurtarma hesaplarını izlemeye başladıktan sonra gelmiş ve hastalığa yakalanan diğer kızlardan esinlenmiş. Genç kadın daha sonra ölmek istemediğini fark etmiş ve ve içini bir korku sarmış. "Bir gün yataktan kalktığında gerçekten ölüyormuşum gibi hissettim" diyen Emelle, hayatta hiçbir amacına ulaşamadığını fark edince harekete geçmeye karar vermiş.

ŞİMDİ 54 KİLO VE OLDUKÇA MUTLU

İyileşme hikayelerinin olduğu Instagram hesaplarını takip etmeye başlayınca diğer insanlardan ilham alarak spora ve dengeli beslenebileceği bir diyete başlamış. Genç kadın şimdi 54 kilo. Ağırlık çalışmalarının kendisine çok faydası olduğunu ve artık çok mutlu olduğunu söylüyor.













