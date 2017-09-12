32 Kilometrelik Yolu Bisikletleriyle Giderek Kutsal Toprakları Yerlerine Ulaştırdılar
32 kilometrelik yolu bisikletleriyle giderek kutsal toprakları yerlerine ulaştırdılar Şeyh Edebali Türbesinden alınan toprak Ertuğrul Gazi Türbesine, Ertuğrul Gazi Türbesinden alınan toprak Şeyh Edebali Türbesine getirildiBİLECİK - Bu yıl 736'ıncısı düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi anma ve...
32 kilometrelik yolu bisikletleriyle giderek kutsal toprakları yerlerine ulaştırdılar
Şeyh Edebali Türbesinden alınan toprak Ertuğrul Gazi Türbesine, Ertuğrul Gazi Türbesinden alınan toprak Şeyh Edebali Türbesine getirildi
BİLECİK - Bu yıl 736'ıncısı düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi anma ve Söğüt Şenlikleri kapsamında bisikletliler Şeyh Edebali Türbesinden alınan toprağı Ertuğrul Gazi Türbesine, Ertuğrul Gazi Türbesinden alınan toprağı Şeyh Edebali Türbesine getirildi.
Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi tarafından organize edilen etkinlikte bisikletliler 32 kilometrelik yolu bisikletleriyle kat ederek, Şeyh Edebali Türbesinden alınan toprağı Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesine getirildi. Burada konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Osmanlı Devletinin Kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbelerinden alınana toprakların bisikletliler tarafından taşındığını belirti. Yağcı, "Bugün ceddimiz Ertuğrul Gazi huzurundayız. Ceddimizin huzurunda onun dünürü aynı zamanda Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali Hazretlerinin mekanının toprağını getirdik. Bu mekandan alacağımız toprağı da Şeyh Edebali Hazretlerinin mekanına götüreceğiz. Her an gönül birlikteliği olan bu iki zatı Bu yıl 736'ıncısı düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi anma ve Söğüt Şenlikleri kapsamında yeniden toprakları bir araya getirerek birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizi yeniden tescilleyeceğiz. Onların yolunda ve torunları olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya ilan edeceğiz. Bir beraber ve kardeş olduğumuz süre içerisinde bu milletin bayrağını hiçbir güç indiremeyecektir. Bu bayrak devamlı göklerde dalganacak. Bu ezanlar sonsuza kadar bu semalarda yankılanacaktır" dedi.
Konuşmanın ardından Başkan Yağcı, Şeyh Edebali Türbesinden alınan toprağı Ertuğrul Gazi'nin baş ucuna bıraktı. Daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesinden alınan toprak ise; yine bisikletliler tarafından 32 kilometrelik bir yolculuk sonucu Bilecik'e getirilerek, Şeyh Edebali ucuna bıraktılar.