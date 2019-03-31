32 İlde Oy Verme İşlemi Başladı

MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi, saat 07.00 itibariyle başladı.

Mahalle İdareler Genel Seçimleri için seçmen sandık başına gidiyor. Saat 07.00 itibariyle oy verme işlemi, 32 ilde başladı. Bu iller şöyle

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Doğu'da oy kullanacak seçmen sayıları:

Adıyaman; 1550 sandık, 405 bin 579 seçmen.

Ağrı; 1243 sandık, 301 bin 706 seçmen.

Ardahan; 356 sandık, 69 bin 874 seçmen.

Artvin; 660 sandık, 136 bin 916 seçmen.

Batman; 1265 sandık, 354 bin 124 seçmen.

Bayburt; 298 sandık, 58 bin 562 seçmen.

Bingöl; 773 sandık, 185 bin 419 seçmen.

Bitlis; 878 sandık, 207 bin 412 seçmen.

Diyarbakır; 3636 sandık, 1 milyon 48 bin 250 seçmen.

Elazığ; 1654 sandık, 419 bin 71 seçmen.

Erzincan; 972 sandık, 162 bin 190 seçmen.

Erzurum; 2281 sandık, 498 bin 253 seçmen.

Gaziantep; 3973 sandık, 1 milyon 227 bin 454 seçmen.

Giresun; 1400 sandık, 352 bin 80 seçmen.

Gümüşhane; 607 sandık, 122 bin 436 seçmen.

Hakkari; 602 sandık, 176 bin 826 seçmen.

Iğdır; 468 sandık, 23 bin 67 seçmen.

Kars; 768 sandık, 184 bin 957 seçmen.

Kahramanmaraş; 2592 sandık, 754 bin 64 seçmen.

Kilis; 379 sandık, 87 bin 320 seçmen.

Malatya; 2086 sandık, 561 bin 708 seçmen.

Mardin; 1834 sandık, 484 bin 284 seçmen.

Muş; 951 sandık, 237 bin 174 seçmen.

Ordu; 2172 sandık, 581 bin 352 seçmen.

Rize; 1049 sandık, 264 bin 366 seçmen.

Siirt; 75 sandık, 186 bin 155 seçmen.

Sivas; 2385 sandık, 460 bin 489 seçmen.

Şanlıurfa; 3969 sandık, 1 milyon 93 bin 515 seçmen.

Şırnak; 995 sandık, 285 bin 753 seçmen.

Trabzon; 2213 sandık, 594 bin 589 seçmen.

Tunceli; 294 sandık, 67 bin 213 seçmen.

Van; 2273 sandık, 652 bin 878 seçmen. - Diyarbakır

Kaynak: DHA