32 gün yoğun bakımda kaldı, koronavirüsü yendi
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32 gün yoğun bakımda kaldı, koronavirüsü yendi

32 gün yoğun bakımda kaldı, koronavirüsü yendi 17 gün solunum cihazına bağlı kalan vatandaş, yoğun bakımdan alkışlarla çıkarıldı Kayseri'de korona virüse yakalanan vatandaş, 32 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından hastalığı yendi.

32 gün yoğun bakımda kaldı, koronavirüsü yendi
27.04.2020 23:41 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:42

32 gün yoğun bakımda kaldı, koronavirüsü yendi

17 gün solunum cihazına bağlı kalan vatandaş, yoğun bakımdan alkışlarla çıkarıldı

KAYSERİ - Kayseri'de korona virüse yakalanan vatandaş, 32 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından hastalığı yendi. 17 gün solunum cihazına bağlı kalan vatandaş, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Pandemi Polikliniği'nde korona virüs teşhisiyle tedavi gören bir vatandaş, 32 gün yoğun bakımda kaldı. 32 günlük yoğun bakım tedavisi sürecinde 17 gün solunum cihazına bağlı kalan vatandaş, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Sağlık çalışanları da, korona virüsü yenen vatandaşı, alkışlarla yoğun bakım ünitesinden uğurladı.

32 gün yoğun bakımda kaldı, koronavirüsü yendi

Kaynak: İHA

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