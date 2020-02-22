32 düzensiz göçmen yakalandı
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32 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

22.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:21
32 düzensiz göçmen yakalandı

'nın ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisindeki ormanlık alanda bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye giden ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 32 düzensiz göçmen yakalandı
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