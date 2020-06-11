32 daireli bina karantinaya alındı
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32 daireli bina karantinaya alındı

Kayseri'de 32 daireli apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

11.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:22

Kayseri'de 32 daireli apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişinin, merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Osman Gazi Mahallesi'nde oturduğu 8 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Ekipler, karar üzerine 32 dairenin bulunduğu bina çevresinde önlem aldı.

Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

32 daireli bina karantinaya alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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