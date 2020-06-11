32 daireli bina karantinaya alındı
Kayseri'de 32 daireli apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
11.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:22
Kayseri'de 32 daireli apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişinin, merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Osman Gazi Mahallesi'nde oturduğu 8 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Ekipler, karar üzerine 32 dairenin bulunduğu bina çevresinde önlem aldı.
Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
Kaynak: AA