32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı

İstanbul Boğaziçi'nde gerçekleşen ve Asya Kıtası'ndan başlayıp Avrupa Kıtası'nda sona eren 6.5 km'lik Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı.

23.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:19

İstanbul Boğaziçi'nde gerçekleşen ve Asya Kıtası'ndan başlayıp Avrupa Kıtası'nda sona eren 6.5 km'lik Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı. Yarışmada genel klasmanda kadınlarda Hilal Zeynep Saraç, erkeklerde ise Mustafa Serenay birinci oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve bin 765 sporcunun katıldığı 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı gerçekleşti. Korona virüs önlemleri altında yapılan yarış, Kanlıca'dan başladı ve Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erdi. Yarışmacılar sağlık önlemleri kapsamında 3 farklı tekneyle start noktasına taşındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun start vermesiyle başlayan yarışmada yüzücüler 6.5 km'lik parkur için suya girdi. Sahil güvenlik ekiplerinin yoğun önlemler aldığı yarışta Boğaz trafiği durduruldu. Yüzücülere birçok görevli deniz aracı da parkur boyunca eşlik etti. Yarışta genel klasmanda kadınlarda Hilal Zeynep Saraç, 47 dakika 52 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Saraç'ı 48 dakika 13 saniyelik derecesiyle Ilgın Çelik ve 48 dakika 46 saniyeyle Sudenaz Çakmak takip etti.

Erkeklerde ise 46 dakika 1 saniye ile Mustafa Serenay birinci oldu. 46 dakika 20 saniyelik derece elde eden Atahan Kireşçi ikinci, 47 dakika 31 saniyeyle de Atakan Malgil üçüncü oldu.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı 3. Sayfa
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım 3. Sayfa
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu 3. Sayfa
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti 3. Sayfa
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu 3. Sayfa
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi
Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi
Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı
Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi
Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Murat Kurum Angela Merkel Süleyman Soylu
Magazin Hadise Can Yaman Sezen Aksu Oğuzhan Koç
Spor Caner Erkin Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 17:48:47. #1.15#
title