32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı pazar yapılacak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen ve 32. kez gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 23 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen ve 32. kez gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 23 Ağustos Pazar günü yapılacak.

İstanbul Boğazı'nın büyük bir spor şölenine ev sahipliği yapacağı 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için geri sayım başladı. Kulaçların Asya'dan Avrupa'ya iki kıta arasında atılacağı dev organizasyon 23 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) bu yıl 32.sini düzenleyeceği Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda yüzücüler Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek 6,5km'lik parkur boyunca İstanbul Boğaz'ının eşsiz manzarası eşliğinde kulaç atacak. Kıtalararası Yüzücü unvanı kazanmak ve en hızlı olmak için yarışacak yüzücüler unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na bu yıl COVID-19 önlemleri kapsamında seyirci kabul edilmeyecek. Ayrıca önceki yıllarda düzenlenen parkur tanıtım turları, basın toplantısı, gösteri yüzüşü ve alan etkinlikleri de yapılmayacak.

(İHA)

Kaynak: İHA