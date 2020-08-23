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32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği süreçte 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı düzenleyerek, tüm dünyaya çok önemli bir mesaj verdiklerini söyledi.

32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
23.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:38

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği süreçte 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı düzenleyerek, tüm dünyaya çok önemli bir mesaj verdiklerini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen ve bin 765 sporcunun katıldığı organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Kasapoğlu, "Sporun birleştiren ruhuyla, kıtaların kulaçlarla birleşmesi söz konusu. Bu yıl yarışın 32'ncisi gerçekleşiyor. 59 ülkeden 2 bine yakın sporcu katılıyor. Salgın sürecinde ülkemizin bu yarışı başarıyla gerçekleştirmesi tüm dünyaya verilmiş çok önemli bir mesaj. Ülkemizin hem spor turiziminde ne kadar ciddi bir mesafe kaydettiğini hem de sağlık altyapısıyla bu süreci başarılı yönettiğini tekrar tekrar ortaya koyan bir durum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok uluslararası organizasyonu başarılı bir şekilde düzenlediğini vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu, son 18 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla geldiğimiz bir nokta. Bu noktayı her geçen gün daha ileriye taşıma çabamız var. İdealimiz, bu bayrağı ileri taşımak. İki yıl önce başlattığımız 'Yüzme bilmeyen kalmasın' kampanyası hızlı bir şekilde büyüyor. Pandemiye rağmen hedeflerimizi aşacağız inşallah. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz. Potansiyeli olan gençlerimizi yetiştireceğiz. Su sporlarına önem veriyoruz. Yalova'da su sporlarıyla ilgili bir çalışmamızı paylaştık. İnşallah projelerimizi aşama aşama gerçekleştiriyoruz. Sporu tabana yayma politikamızı gerçekleştirmek bizim için ayrı bir heyecan. Spor turizmi, bakanlığımızın özellikle önem verdiği bir konu. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Uğur Erdener: "Yarışı güç koşullar altında organize ettik"

TMOK Başkanı Uğur Erdener, 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı Kovid-19 salgını nedeniyle zor koşullar altında düzenlediklerini aktardı.

Bu yıl yarışı ilave tedbirler alarak organize ettiklerini ifade eden Erdener, "Yarışı, güç koşullar altında organize ettik. Herhangi bir sorun olmadı. Güzel bir yarış gerçekleştirdik. Ülkemizin ve İstanbul'un tanıtımının yanı sıra turizm ile sağlığa verdiği önemi vurgulama açısından güzel bir örnek. Destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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