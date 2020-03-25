32 bin personele ilişkin ayrıntılar açıklandı Sağlık Bakanlığına alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıklayan Bakan Koca, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığına alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıklayan Bakan Koca, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını söyledi. Kaynak: Dunya.com