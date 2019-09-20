20.09.2019 19:20

Kırşehir'de, 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında ilçe günleri düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 32. Ahilik Haftası Kutlama programında yer alan ilçe günleri etkinliklerine ilçelerden ve kent merkezinden katılan vatandaşlar yoğunluk gösterdi.

Cacabey Meydanı'nda kurulan çadırlarda, el emeği eserlerin yanı sıra, ilçeye ait lezzetler sergilenerek vatandaşlara ikram edildi.

Kaman, Mucur, Boztepe, Akpınar, Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerinin stantlarını gezerek kaymakam ve belediye başkanlarından bilgi alan Vali İbrahim Akın, ilçelerde yaşayan vatandaşların ürettikleri hediyelik ve süs eşyaları stantlarını gezdi.

İlçe stantlarının Ahilik Haftası kutlamalarına önemli katkılar verdiğini aktaran Akın, Ahilik Haftası dolayısıyla hem Ahiliği hem de ilçelerin kültürel değerlerini tanıtmak için açılan sergileri önemsediklerini dile getirdi. Kentin tüm ilçelerinin kendi bölgelerine ait ürünleri sergileyerek önemli bir tanıtım faaliyeti de yaptıklarını vurgulayan Akın, katılım sağlayan tüm görevlilere teşekkür etti.

Akın'a Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve daire müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA