314 Türk vatandaşı Suudi Arabistan'dan Samsun'a getirildi
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Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan, Samsun, Çorum, Güncel

314 Türk vatandaşı Suudi Arabistan'dan Samsun'a getirildi

SUUDİ Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi.

14.04.2020 20:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:43
314 Türk vatandaşı Suudi Arabistan'dan Samsun'a getirildi

SUUDİ Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi. Vatandaşlar, yapılan sağlık kontrolünün ardından karantinaya alınacağı Çorum'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunda götürüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için tahliyelerine başlandı. Bu kapsamda, Suudi Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait uçakla akşam saatlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada güvenlik tedbirleri alan sağlık ekibi uçağa girerek tek tek yolcuların ateşini ölçüp sağlık kontrolü yaptı. Ardından 314 kişi, 13 otobüsle konvoy eşliğinde Çorum'a götürülmek üzere yola çıktı. 314 kişi, 14 gün süreyle Çorum'da Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunda karantinada kalacak.


Kaynak: DHA

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