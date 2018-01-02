313 Kilo Telefon Kablosunu Çalarken Yakalandılar

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri yaptıklarını devriyede 313 kilo telefon kabosunu kestikten sonra çuvallara koyup sırtlarında çalmaya çalışan 3 kişiyi suç üstü yaklaladı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.



Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konakören mahallesindeki devriye esnasında yol kenarında plakasız bir motosiklet bulundu. Motosikletin kontrolü sırasında dere kenarında M.K., İ.K. ve E.O. isimli şahısların 313 kilo telefon kablosunu kestikten sonra çuvallara koyup sırtlarında taşıyıp çalmaya çalıştıkları esnada suç üstü yakaladı. 2 motosiklet ve tek kırma av tüfeği ile gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba Cezaevi'ne konuldu.



- Samsun