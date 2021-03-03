310 kilo uyuşturucuyla yakalanan sanıklara ceza yağdı

KOCAELİ'de polisin operasyonu ile 310 kilo eroin ile yakalanan TIR şoförü ve yeğenine 30'ar yıl, araçtaki yükün sahibine ise 16 yıl hapis cezası verildi.

KOCAELİ'de polisin operasyonu ile 310 kilo eroin ile yakalanan TIR şoförü ve yeğenine 30'ar yıl, araçtaki yükün sahibine ise 16 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 2018 yılında TEM Otoyolu'nda takibe alarak durdurduğu araçta yaptığı aramada 310 kilo eroin ele geçirildi. Cemalettin M., Selahattin K. ve Nihat K., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla tutuklandı. Haklarında davada açılan 3 sanığın yargılanmasına Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

TIR şoförü Cemalettin M. savunmasında, "Benim uyuşturucuyla bir ilgim olmadı. Benim tek hatam bunların yanında şoför olarak çalışmak. Nihat K.'nin hakkımda iftirası var. Bana araç verdiğini iddia ediyor. Beni uyuşturucu ile ilişkilendiriyor. İş yoğunluğu var diye yeğenim Selahattin vardı. Böyle bir iş yapsam yeğenimi yanıma almazdım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.Selahattin K. ise olayla bir ilgisinin olmadığını belirterek, "3 yıldır işlemediğim suçtan mağdurum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Ben sadece dayımı tanırım" diye konuştu.Mahkemeye cezaevinden SEGBİS ile bağlanan TIR'da taşınan ürünlerin sahibi Nihat K., "Benim uyuşturucuyla ilgim yok. Beraatimi istiyorum. Oradaki sanıklar yalan söylüyor" dedi.

Mahkeme Nihat K.'ye 16 yıl 10 ay hapis, Cemalettin M. ve Selahattin K.'ye ise 30'ar yıl hapis ceza verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sebahattin AYDIN