31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı

31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEPLİ para koleksiyoneri Esat Kaplan, 31 yıldır 200 ülkeden topladığı 4 ton ağırlığındaki paraları, 'Devr-i Alem Para Müzesi' adını verdiği 18 odalı tarihi evde sergiliyor.

GAZİANTEPLİ para koleksiyoneri Esat Kaplan, 31 yıldır 200 ülkeden topladığı 4 ton ağırlığındaki paraları, 'Devr-i Alem Para Müzesi' adını verdiği 18 odalı tarihi evde sergiliyor. Kaplan; Roma, Bizans, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlı dönemine ait para ve sikkelerin de bulunduğu koleksiyonunun yer aldığı müzeyi, yılda 5 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Uzun yıllar Hollanda'da yaşayan Esat Kaplan, ziyaret ettiği ülkelere ait paraları topladı. Zaman içinde koleksiyon oluşturan Kaplan, 15 yıl önce Türkiye'ye döndü. Memleketi Gaziantep'e yerleşen Kaplan, topladığı paraları sergilemeye karar verdi. Karagöz Mahallesi'nde 'Devri Alem Para Müzesi' adını verdiği 18 odalı tarihi evi kiralayan Kaplan, kavanozlara koyduğu paralarını raflarda sergilemeye başladı.

Hollanda'da başladığı koleksiyonuna Türkiye'de de devam eden Esat Kaplan, paraların bazılarını uluslararası uçuş yapan pilotların desteğiyle artırdığını belirterek, "Türkiye'ye döndükten sonra elimdeki para koleksiyonunu değerlendirmek istedim. 12 yıl önce bu paraları sergilemem ve insanların tanıması için müze oluşturdum. Bu arada koleksiyonumu duyanlar da destek verdi, bazı pilotlar yurt dışı uçuş yaptıkları ülkelerden paralar getirdi. 200 ülkenin paralarını burada sergiliyoruz. Şu anda dünyanın en büyük para koleksiyonuna sahibim diyebilirim. Bu koleksiyon aynı zamanda tarihi bir arşiv özelliği taşıyor" dedi.PARALARDAKİ DETAYLAREsat Kaplan, paraları farklı bir gözle incelemek gerektiğini anlatarak, her paranın üzerinde insana bilgi veren bir figür olduğunu belirtti. Paraların özellikle arka yüzünde gelir kaynakları, doğal güzellikleri, devlet başkanları ve tarihteki önemli anların yer aldığını söyleyen Kaplan, "Müzemiz Gaziantep'te 12'nci yılını doldurdu. Burada birçok ülke ve döneme ait paraları sergiliyoruz. Paralara farklı bir gözle bakılmalı. Burada uzun süredir insanlara paralar üzerindeki detayları anlatıyoruz. Pandemi döneminde uzun süre kapalı kaldık. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla müzemizin ziyaretçi sayısı düştü. Kısıtlamaların kalkmasıyla insanlar müzeye gelerek paraları inceliyor. Yılda ortalama 5 bin kişi buraya gelerek paraları yakından inceliyor" diye konuştu.15 TEMMUZ HATIRA PARALARINI SOKAKTA SERGİLİYOR

Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bastırılan 1 TL'lik hatıra paralarını da müzenin sokağa bakan duvarında sergileyen Esat Kaplan, darbe girişimini unutturmamak adına paraları müze dışında sergilediğini ifade etti. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, halkın o günü hatırlaması için farkındalık sağladığını ifade eden Kaplan, genç nesle unutturmamak adına tarihi paraların yeniden basılmasını da isteyerek, "Bu paranın arka tarafındaki figürlerde milletin bayrağına sahip çıkması anlatılıyor. Normalde müzemizde sergiliyorduk ama 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle halkın hatırlaması için bu paraları müzemizin bulunduğu sokağa taşıdık" dedi.


31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı
31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı
31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı
31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı
31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı
31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı
31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı
31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı
31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı
31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı
31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Afgan göçü' iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Acun Ilıcalı Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:25:03. #1.14#

title