31 yıl milli formayı giyen tenisçi: Bu rekorumu kadınlara ithaf edeceğim

İZMİR'de yaşayan milli tenisçi Erol Demir (68) 8 Mart 2026'da Antalya'da düzenlenecek Masters Dünya Şampiyonalarında ay-yıldızlı formayı 31 yıl süreyle giyen tek Türk tenisçi ünvanına sahip olacak. Bu sürenin belki de tüm spor dallarında kırılan bir rekor olduğunu belirten Demir, "Bu rekorumu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınlarımıza armağan edeceğim" dedi.

Tenise 47 yıl önce başlayıp, 31 yıl önce milli formayı giyen Erol Demir, bu yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 Mart 2026'da gerçekleştirilecek Masters Dünya Şampiyonaları'na katılmaya hak kazandı. Spor yaşamı süresince 1300'ün üzerinde kupa, madalya ve plaket kazanan Demir, Masters Dünya Şampiyonalarında ay-yıldızlı formayı 31 yıllık bir süreyle giyen tek Türk tenisçi ünvanına sahip olacak. Bu yıl Türkiye ile birlikte 29 ülkenin şampiyonaya katılacağını belirten Erol Demir, "456 yabancı oyuncu geliyor. 24 Türk sporcuyla beraber 480 kişi şampiyonada bulunacak. Bu dünya şampiyonaları 1958 yılında Mr. Dubler'ın öncülüğünde başlamıştı. Biz Türkiye'de tenisin gelişmesi, yaygınlaşması sonucunda 1993 yılında ilk kez İspanya'da yapılan turnuvayla katılmıştık. Ben de 1995 yılında Almanya'da dünya şampiyonasına ilk kez gittim. Bu yıl 8 Mart'taki dünya şampiyonasında tam 31 yıllık bir süreç içerisinde milli takımı ay yıldızlı formamız ile temsil eden bir tenisçi olmanın onurunu yaşayacağım ve bu rekorumu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınlarımıza armağan edeceğim" diye konuştu.

ÖNCELİK TÜRKİYE'NİN TANITILMASI

Masters Dünya Şampiyonalarında 30 yaşından başlayıp 90 yaşına kadar ulaşan farklı yaş gruplardaki sporcuların bir araya geleceğini anlatan Demir, "Bu yıl bizdeki turnuva, 60 yaş, 65 yaş ve 70 yaştaki kadın ve erkeklerden kurulu 4 kişilik takımlardan oluşuyor. Toplam 24 Türk sporcu bu şampiyonada raket sallayacak. Burada şöyle bir acı gerçeği dile getirmek lazım. 1958'den bu yana bu dünya şampiyonalarına katılan o dünya devleri zamanında ATP ve WTA oynamış profesyonel kadın ve erkek oyunculardan oluşan bir kadroyla karşımıza çıkıyor. Biz ki belirli bir yaştan sonra tenis sporuyla tanıştık ve takım oluşturarak o eski profesyonellerin karşısına çıkıyoruz. Ama üzüntülü sonuç şu, onlardan maalesef sportif bir anlamda bir başarıyı yakalayamıyoruz. Yani sahneye, kürsüye çıkma şansımız maalesef yok. Sportif olarak bir başarı yakalamaktan uzak olduğumuz bu turnuvada Türkiye'yi tanıtabilmek bizim için öncelikli olmalıdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SPORTİF DEZAVANTAJDAN TURİZM ELÇİLİĞİNE

Türkiye'nin tenis sporunda uluslararası arenada büyük başarılar elde edemediğini vurgulayan Erol Demir, 31 yıllık tecrübesini 8 Mart'taki şampiyonayı spor elçiliği ve spor diplomasisi şölenine çevirmek için kullanmak istediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un özel kalemi ile görüştüm. Beni Ankara'daki 2019 yılında kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) yönlendirdiler. Oradaki arkadaşlarımızla güzel çalışmalarımızı yapıyoruz. Türkiye'yi tanıtabilmek, gelen sporcuları ağırlamak, onlara bizleri anlatan hediyeler vermek üzere hazırlıklarımız var. Bu düşüncenin arkasında olan Turizm Bakanlığı'na ve Türkiye Tenis Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Birlikte güzel projelerle masters tenisini ve ülkemizi bu platformlarda daha güzel tanıtacağımıza inanıyorum. Onlarla el ele olmaya her an için hazırım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı