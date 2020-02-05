31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

ADANA'da yargılandığı 49 ayrı suçtan 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Ömür S. (27) yakalandı.

05.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:22
31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

ADANA'da yargılandığı 49 ayrı suçtan 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Ömür S. (27) yakalandı.

İl İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 2017'de başkalarına ait kredi kartını kullanma, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve dolandırıcılık gibi 49 suçtan yargılanıp, 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Ömür S.'nin kentte olduğunu saptadı. Ekiplerin takibe aldığı Ömür S., Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda otomobiliyle seyir halinde ilerlerken yakalandı. Emniyete götürülen Ömür S., işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
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