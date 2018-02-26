31 Yaşındaki Boksör, Kazandığı Maçtan Sonra Hayatını Kaybetti
İngiliz boksör Scoot Westgarth, rakibini yendiği maçın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İngiliz boksör Scoot Westgarthe, cumartesi akşamı Doncaster'da Dec Spelman'la karşılaştı. 31 yaşındaki boksör ringden sayıyla galip ayrıldı. Maç sonrası talihsiz boksör röportaj bile verdi. Buna karşın fenalaşan Westgarth hastaneye kaldırıldı.
ÖLÜM HABERİNİ MENAJERİ VERDİ
Hastanede müşahede altına alınan Scott Westgarath, hayatını kaybetti. Ölüm haberini sporcunun menajeri Stefy Bull sosyal medya hesabından doğruladı.
YORUMLAR (16)
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boks oynayacağına boks oynasaydı daha iyiydiCevap Yaz Yayından Kaldır
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oldum olasi hiç semedim bu suporuCevap Yaz Yayından Kaldır
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Zaten o ringe çıkan az ihtimal olsada ölümü göze alıyor. Bende amatör BoksörümCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Niye yasaklansin bu spordan para kazanan tefeciler varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu spordan bir boks olmaz.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır