Bursa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması", kortej yürüyüşüyle başladı.



Yarışma için 22 ülkeden kente gelen halk dansları ekipleri, Atatürk Heykeli önünde güvercin uçurarak dünyaya barış mesajları verdi.



Daha sonra kortej oluşturan ekipler, Atatürk, İnönü ve Cumhuriyet caddelerinden Zafer Plaza AVM'ye kadar yürüdü. Yöresel kıyafetleriyle dikkati çeken dansçıların gösterileri, Bursa caddelerinde renkli görüntülere sahne oldu.



Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada Bursa'ya değer katan ve kentin uluslararası alanda tanıtılmasını sağlayan önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.



Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Karlık da Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın özgün formatıyla bugünlere gelebilen nadir bir organizasyon olduğunu anlattı.



Karlık, 22 ülkeden gelen ekiplerle Bursa'dan dünyaya barış, kardeşlik ve hoşgörü mesajları verileceğini vurguladı.



Yarışma, 12 Temmuz'da sona erecek.