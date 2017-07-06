31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" yarın başlayacak.
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" yarın başlayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 22 ülkeden Bursa'ya gelen halk dansları ekipleri, 7-12 Temmuz tarihleri arasında kentte renkli görüntüler sergileyecek.
Yarışmaya katılan ekipler, yarın Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Heykeli önünde güvercin uçurulmasının ardından Cumhuriyet Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapacak. Açılış töreni, aynı gün akşam saatlerinde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.
Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda, Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurdistan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Filipinler, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Şili, Tataristan ve Uganda'dan katılan gruplar, danslarını sergileyecek.