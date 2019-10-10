"31. The Bodrum Cup" yarışlarına doğru

10.10.2019 15:04

"31. The Bodrum Cup" yarışları öncesinde, bayrak boyama etkinliği düzenlendi.

Bodrum açıklarında 21-26 Ekim'de düzenlenecek uluslararası yarışma öncesinde, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencilerince, yarışan yatlarda dalgalanacak bayraklar için boyama etkinliği yapıldı.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen bayrak boyama etkinliğine, Turgutreis Uğur Anadolu Lisesi öğrencilerinin yanı sıra Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencileri, velileri, öğretmenleri, gönülleri, yönetim kurulu üyeleri ve The Bodrum Cup Sosyal Sorumluluk Komitesi üyeleri katıldı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfının özel öğrencileri tarafından heyecanla boyanan bayraklar, yarışacak yatlara bir notla hediye edildi.

Etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

Kaynak: AA