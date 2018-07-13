31 Temmuz'da Mücbir Sebep Sona Eriyor

Kilis ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilisli Muhasebeciler ile mücbir sebebinin 31 Temmuz'da sonlanmasının ardından yaşanacak zorluklar hakkında görüş alışverinde bulundu.

Kilis'e roketler atılması nedeniyle 2016 yılından beri SSK; Bağkur, vergi ve diğer borçlar, Bakanlar Kurulu tarafından Kilis mücbir sebep ilan edilmişti. Mücbir sebebin 31 Temmuz'da sona erecek olması nedeniyle Muhasebeciler Odası Kilis Temsilcileri ile bir toplantı yapan KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı,yaptığı açıklamada, "Memleketimizin değerli mali müşavirleri ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda 31 Temmuz'da sonlanacak olan mücbir sebebin, Kilis halkına yaşatacağı zorlukları görüştük. Hazırlamış olduğumuz Raporla birlikte Ankara'dan gerekli adımları atmalarını talep edeceğiz. İlk hedefimiz borçların silinmesini sağlamaktır. Eğer sonuç alınamaz ise B ve C planlarımızı da hazırladık. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz her zaman milletinin yanında olacaktır buna inancımız sonsuzdur" diye konuştu. - KİLİS