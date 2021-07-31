31 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 31 Temmuz Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31554 sayılı Resmi Gazete
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

31 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 31 Temmuz Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31554 sayılı Resmi Gazete

31 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 31 Temmuz Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31554 sayılı Resmi Gazete
Haberler.com - Haberler | Gündem

31 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Temmuz Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Temmuz Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4321)

YÖNETMELİKLER

–– Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/07/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ve 109 Sayılı Kararları

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/07/2021 Tarihli ve 10339-1, 10339-2, 10340 ve 10341 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan İlham Aliyev Haydar Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Prens William Sevda Erginci Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Muslera Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
31 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 31 Temmuz Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31554 sayılı Resmi Gazete - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 16:12:48. #1.14#

title