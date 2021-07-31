31 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 31 Temmuz Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31554 sayılı Resmi Gazete

31 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Temmuz Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.