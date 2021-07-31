31 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 31 Temmuz Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31554 sayılı Resmi Gazete
31 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Temmuz Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
31 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Temmuz Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4321)
YÖNETMELİKLER
–– Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/07/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ve 109 Sayılı Kararları
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/07/2021 Tarihli ve 10339-1, 10339-2, 10340 ve 10341 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri