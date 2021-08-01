31 Temmuz 2021 Haberleri
31 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Galatasaray'ın peşinde olduğu Gedson Fernandes, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı
- Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, yangının ortasında kaldı! Arkada tek bir arkadaşlarını bile bırakmadılar
- Yunanistan sınırından açılan ateş sonucu bir Türk vatandaşı öldürüldü
- Beşiktaş, kadın futbol takımı teknik direktörü Bahar Özgüvenç'le yolları ayırdı
- Trafikte kendisini durduran polise 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
- Rehabilitasyon merkezinin yatakhanesinde yangın çıktı! 200 hasta tahliye edildi
- Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
- Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
- Gazetecilik öğrencisi Azra'dan günlerdir haber alamayan ailesinin yardım çığlığı yürekleri dağladı
- Adana'da Balotelli izdihamı! Dünyaca ünlü futbolcuya dokunmak için birbirleriyle yarıştılar
- Koronada herkesi korkutan ihtimal! Daha ölümcül süper varyant geliyor
- Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı manzaralar bıraktı
- Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
- Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü
- Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni hocası oldu
- Kumbarasında biriktirdiği paraları yangındaki afetzedeler için bağışladı
- Felaketler bitmiyor! Aşırı yağışlar koyunları telef etti, toprak altında kalanlar da var
- Fenerbahçe hazırlık maçında Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti
- Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlarımızı ateşe verenleri bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur
- Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü
- Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı
- Vitor Pereira neşteri vurdu! Fenerbahçe'de Dirar ve Lemos'la yollar ayrılıyor
- Bodrum semalarını duman kapladı! Endişeli bekleyiş sürüyor
- Burak Elmas, Morutan transferini yalanladı: Maliyeti nedeniyle girişimimiz yok
- Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi
- Yangınlardaki son durumu Bakan Bekir Pakdemirli paylaştı! 4 ilde alevlerle mücadele ediliyor
- Merih Demiral yeni sezon öncesi şov yapıyor! Juventus antrenmanında attığı gole beğeni yağdı
- Bodrum'dan son gelen görüntü dehşete düşürdü! Korku filmi gibi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen vatandaşlarla sohbet etti
- Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali: Morutan'ın transferi yüzde 99 gerçekleşti, Galatasaray ile anlaştı
- Konya'daki etnik provokasyona karşı sosyal medyada 'Hepimiz Kürt'üz' başlığıyla binlerce paylaşım yapıldı
- Yangından son anda kurtuldu, ambulans içerisindeki feryadı yürekleri dağladı
- Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor
- Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi
- 30 yaşındaki genç evinde tüfekle canına kıydı! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
- Fenerbahçe'de Miha Zajc performansıyla Vitor Pereira'nın vazgeçilmezi oldu
- Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak
- PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı
- Manavgat'taki yangında babası ölen genç, gözyaşları içerisinde sitem etti
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.