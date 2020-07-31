31 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı 31 Temmuz 2020 Cuma günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Doya Doya Moda 03:15 Kızım 03:25 8x8 04:00 Bilginiz Olsun 05:00 Oynat Bakalım 05:15 Bilginiz Olsun 05:30 8x8 06:00 Oynat Bakalım 09:00 Masterchef Türkiye 2020 13:00 Doya Doya Moda 16:15 Kızım 16:15 Müslüm 18:15 Masterchef Türkiye 2020 21:15 Ailecek Şaşkınız 21:15 Müslüm Kaynak: InterSinema.com