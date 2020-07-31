31 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
31 Temmuz 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:25 Kalk Gidelim
01:25 Yeşil Deniz
02:15 Yeşil Deniz
03:50 Hangimiz Sevmedik
05:30 Bayram Namazı
05:50 Ege'nin Hamsisi
07:00 Kurbanlık
07:50 Yeşil Deniz
08:50 Yeşil Deniz
09:35 Tozkoparan
11:10 Tozkoparan
12:15 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
12:50 Hangimiz Sevmedik
13:15 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
14:00 Bayram Özel
15:00 Bayram Özel
15:40 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Şampiyon
20:00 Hanımağa'nın Gelinleri
23:15 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu
Kaynak: InterSinema.com