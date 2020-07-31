31 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı 31 Temmuz 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:25 Kalk Gidelim 01:25 Yeşil Deniz 02:15 Yeşil Deniz 03:50 Hangimiz Sevmedik 05:30 Bayram Namazı 05:50 Ege'nin Hamsisi 07:00 Kurbanlık 07:50 Yeşil Deniz 08:50 Yeşil Deniz 09:35 Tozkoparan 11:10 Tozkoparan 12:15 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi 12:50 Hangimiz Sevmedik 13:15 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi 14:00 Bayram Özel 15:00 Bayram Özel 15:40 Kalk Gidelim 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Şampiyon 20:00 Hanımağa'nın Gelinleri 23:15 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu Kaynak: InterSinema.com