31 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 31 Temmuz 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Artı 01:05 Spor Artı 01:30 İngiltere Premier Lig Özetler 02:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 02:00 Aktüel Futbol 02:40 Takvim Yaprakları 02:45 Spor Artı 03:45 EURO 2020 Derleme 03:45 Spor Artı 04:35 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller 04:40 TFF 1. Lig Özetler 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler 05:10 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 05:25 Efsanelerin İzinde 05:30 Hedef Süper Lig 05:45 A Milli Takım Goller 06:05 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 EURO 2020 Derleme 07:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler 07:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller 09:15 Lig Hatırası 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:30 A Milli Takım Goller 12:30 İngiltere Premier Lig Özetler 12:50 TFF 1. Lig Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Stüdyosu 15:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 16:00 Spor Bülteni 16:30 Arsenal - Manchester City 16:55 Takvim Yaprakları 17:00 Gündem Futbol 18:00 Spor Merkezi 20:00 EURO 2020 Derleme 20:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler 20:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması 20:50 TFF 1. Lig Özetler 21:00 Dakika Skor 21:00 İleri Üçlü 23:00 Spor Artı 23:00 Hedef Süper Lig Kaynak: InterSinema.com