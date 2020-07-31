31 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
31 Temmuz 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
01:05 Spor Artı
01:30 İngiltere Premier Lig Özetler
02:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
02:00 Aktüel Futbol
02:40 Takvim Yaprakları
02:45 Spor Artı
03:45 EURO 2020 Derleme
03:45 Spor Artı
04:35 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
04:40 TFF 1. Lig Özetler
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler
05:10 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 Hedef Süper Lig
05:45 A Milli Takım Goller
06:05 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 EURO 2020 Derleme
07:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler
07:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
09:15 Lig Hatırası
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 A Milli Takım Goller
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:50 TFF 1. Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
15:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
16:00 Spor Bülteni
16:30 Arsenal - Manchester City
16:55 Takvim Yaprakları
17:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 EURO 2020 Derleme
20:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler
20:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması
20:50 TFF 1. Lig Özetler
21:00 Dakika Skor
21:00 İleri Üçlü
23:00 Spor Artı
23:00 Hedef Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com