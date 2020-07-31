31 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
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31 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

31 Temmuz 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

31 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
31.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 31.07.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

01:05 Spor Artı

01:30 İngiltere Premier Lig Özetler

02:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

02:00 Aktüel Futbol

02:40 Takvim Yaprakları

02:45 Spor Artı

03:45 EURO 2020 Derleme

03:45 Spor Artı

04:35 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller

04:40 TFF 1. Lig Özetler

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler

05:10 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

05:25 Efsanelerin İzinde

05:30 Hedef Süper Lig

05:45 A Milli Takım Goller

06:05 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 EURO 2020 Derleme

07:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler

07:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller

09:15 Lig Hatırası

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 A Milli Takım Goller

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

12:50 TFF 1. Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

15:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

16:00 Spor Bülteni

16:30 Arsenal - Manchester City

16:55 Takvim Yaprakları

17:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

20:00 EURO 2020 Derleme

20:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler

20:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması

20:50 TFF 1. Lig Özetler

21:00 Dakika Skor

21:00 İleri Üçlü

23:00 Spor Artı

23:00 Hedef Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com

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