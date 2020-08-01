31 Temmuz 2020 Haberleri
31 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
01.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 01.08.2020 00:15
- Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Kaan Ayhan'ın yeni takımı Sassuolo oldu
- Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
- Beşiktaş, Alanyaspor'da forma giyen Welinton'u kadrosuna kattı
- Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de Fransa'nın taciz iftirasına cevap verdi: Kumpaslara girdiler
- Ünlü isimlerin Twitter hesaplarını hackleyen kişi gözaltına alındı
- İran'da 7 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
- Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
- Koronavirüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı
- MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
- Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
- Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 982 yeni vaka tespit edildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi! 9 ülkenin liderleriyle görüştü
- Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
- Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
- Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi
- Hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi! 5 araç birbirine girdi
- Restorana giren kurbanlık koçu garson yakaladı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
- Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez
- Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
- Yaşlı çift, kapılarına yazı astı: Koronavirüs nedeniyle bayram boyunca misafir kabul etmiyoruz
- Şehit Bedirhan bebeğin anneannesinin sözleri yürekleri dağladı: Acısı hiç dinmiyor
- Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
- Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
- Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
- Evlilik teklifini reddettiği için ailesini öldürmüştü: Talihsiz aile bugün toprağa verildi
- Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplarla doldu! Şimdiye kadar 5282 kişi yaralandı
- Dengesini kaybederek 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti
- Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
- Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
- Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı
- İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde 1153 acemi kasap, kurban kesmeye çalışırken yaralandı
- Trump'ın ABD'li Kodak'a yaptığı teklifle şirketin değeri yüzde 1500 arttı
- Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
- Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
- İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
- İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
- İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
- Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ikinci cuma namazında da doldu taştı