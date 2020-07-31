31 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
31 Temmuz 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
04:00 beIN Manşet
04:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:00 Maç Saati
05:15 Şampiyonluğun Mimarları
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:00 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:00 My Story
10:15 Süper Lig Maç Özetleri
10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
11:00 beIN Wellness
11:01 Spor ve Sağlık
11:45 M. Başakşehir Top 10 Gol
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
12:15 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Taraftar
14:15 Maç Saati
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
15:00 Spor ve Sağlık
15:30 Maç Saati
16:00 Maç Saati
16:00 beIN Wellness
17:00 Taraftar
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 Şampiyonluğun Mimarları
18:00 Futbolun Şehirleri
18:00 beIN Manşet
18:45 M. Başakşehir Top 10 Gol
19:00 Kolaysa Anlat
19:00 beIN Teknik
20:00 beIN Manşet
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 Süper Lig Top 100 Gol
21:00 Kolaysa Anlat
22:00 Taraftar
22:00 Maç Saati
22:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:00 Taraftar
23:00 Maç Saati
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com