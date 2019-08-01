31 Temmuz 2019 Haberleri
31 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u telefonda tebrik etti
- Tottenham, Bayern Münih'i penaltılarla geçip şampiyon oldu!
- Son dakika! ABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine ekledi
- Gölete giren 3 çocuk hayatını kaybetti
- Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Fenerbahçe'ye transfer önerisi!
- Cani babaanne torununu önce elektrik kablosuyla dövdü, daha sonra penseyle etlerini kopardı!
- ABD medyası: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü
- Kesilen elleri 10 saatlik operasyonla dikildi
- İşte Galatasaray için İstanbul'a gelen Emre Mor'un ilk sözleri!
- Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri!
- 2 maçta 11 gol yemişlerdi! Max Kruse'den olay sözler
- İşte FED kararı sonrası dolarda son durum!
- Fenerbahçe, Mathias Zanka ile el sıkıştı
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Kolarov kendisini kanıtlamış bir oyuncu
- Marcelo, Alper Potuk'un yaptığı hareket sonrası şaşkına döndü!
- ABD Büyükelçiliği duyurdu: Türkiye'ye 4 Chinook helikopteri teslim edildi
- ABD Merkez Bankası FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
- Altay Bayındır, Real Madrid maçına damga vurdu!
- Uçağa binenler hostesi bagaj bölmesinde görünce gözlerine inanamadı
- Bir kadın cinayeti daha! Ayrılmak isteyen sevgilisini sokak ortasında öldürdü
- 'Huzur Partisi'nin patentini aldım' diyen iş insanının başvurusu reddedilmiş
- Duası yüzünden sandalyeyle dövülen imam o anları anlattı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiirin bazı bölümlerinin okunmasının yasaklanması onandı
- Cüneyt Arkın Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine sert tepki gösterdi: Vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim?
- Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul'a geldi
- Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı
- HDP'li belediyedeki taciz suçlamasında yeni gelişme: Genel müdür yardımcısı gözaltına alındı
- Sokakta vahşet! Kız çocuğu, erkek çocuğu boğazından bıçaklayarak öldürdü
- Hasan Ali Kaldırım'dan sakatlık açıklaması
- Son dakika! F-35 eğitimi için ABD'de bulunan pilotlar, Türkiye'ye dönüyor
- Fenerbahçe, Real Madrid'e 5-3 mağlup oldu!
- Adnan Oktar'ın cezaevindeki yeni görüntüleri ağızları açık bıraktı!
- Fenerbahçe'nin farklı şekilde Bayern Münih'e yenilmesinin ardından yayınlanan komik videoya beğeni yağdı
- Yarın sabah Aslan burcunda yeniay gerçekleşecek! İşte en çok etkilenecek burçlar
- Trabzonspor'dan CAS kararına tepki: Komik bir bahane
- Marketteki kadının arkasında kendini tatmin eden sapık: Cinsel içerikli filmlerden esinlendim
- Tuğba Ekinci banyosundan bikinili poz paylaştı
- Dondurucudaki kutuyu yıllar sonra açan adam, bebek cesedi buldu
- Ekrem İmamoğlu'ndan tatile çıkmasını eleştirenlere yanıt: Bana tatil de yakışıyor
- Kayapınar Belediyesinin 17 kişilik işçi alımına 670 kişi başvurdu
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