Survivor 31 Ocak pazar dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık hangi takımın? Dokunulmazlığı kazanan isim belli oluyor!

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021 ilk günden beri heyecanla takip ediliyor. 31 Ocak bugün oynanan Dokunulmazlık Oyunu ile heyecan arttı. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucunu merak ediyor. 31 Ocak Survivor dokunulmazlık hangi takımın? Dokunulmazlık kimin oldu?

Heyecanın fazlasıyla hissedildiği Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 31 Ocak Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı ve Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı?

31 OCAK SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Dokunulmazlık Oyunu'nu kazanan belli oluyor...

Ünlülerin 2 puanla önde olduğu da görülüyor. Öykü Aleyna mücadelesi çok zorlu geçse de kazanan Öykü oldu ve ünlülere dokunulmazlık oyunu zaferini getirdi.