Survivor 31 Ocak pazar dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık hangi takımın? Dokunulmazlığı kazanan isim belli oluyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Survivor 31 Ocak pazar dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık hangi takımın? Dokunulmazlığı kazanan isim belli oluyor!

31.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:11
Survivor 31 Ocak pazar dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık hangi takımın? Dokunulmazlığı kazanan isim belli oluyor!

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021 ilk günden beri heyecanla takip ediliyor. 31 Ocak bugün oynanan Dokunulmazlık Oyunu ile heyecan arttı. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucunu merak ediyor. 31 Ocak Survivor dokunulmazlık hangi takımın? Dokunulmazlık kimin oldu?

Heyecanın fazlasıyla hissedildiği Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 31 Ocak Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı ve Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı?

31 OCAK SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Dokunulmazlık Oyunu'nu kazanan belli oluyor...

Ünlülerin 2 puanla önde olduğu da görülüyor. Öykü Aleyna mücadelesi çok zorlu geçse de kazanan Öykü oldu ve ünlülere dokunulmazlık oyunu zaferini getirdi.

31 Ocak Survivor dokunulmazlık hangi takımın? Dokunulmazlık kimin oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Yıldız Tilbe Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Mesut Özil Ersun Yanal Mehmet Topal Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor 31 Ocak pazar dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık hangi takımın? Dokunulmazlığı kazanan isim belli oluyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 22:11:47. #1.15#
title