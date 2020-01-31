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31 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

FUTBOLDA "ARA TRANSFER" DÖNEMİ KAPANIYOR4 Ocak'ta başlayan ve 28 gün süren ara transfer dönemi bugün sona erecek.

31.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:25
31 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

FUTBOLDA "ARA TRANSFER" DÖNEMİ KAPANIYOR

4 Ocak'ta başlayan ve 28 gün süren ara transfer dönemi bugün sona erecek.

TRABZONSPOR

Guilherme'den sonra Manoel Messias ve da Costa da Trabzon'a getirildi. Bordo-Mavili ekip 3 oyuncuyu imza aşamasına getirdi. Bugün saat 18.00'e kadar transfer tescil işlemlerinin tamamlanması bekleniyor

SÜPER LİG?20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği

FENERBAHÇE16.30 Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı için bu kente gidecek.18.00 Takımın kentte karşılanışı.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.15.00 Takım özel uçakla Trabzon'a, oradan da karayoluyla Rize'ye geçecek.16.30 Kafilenin kentte karşılanışı.

GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 1. LİG19.00 Adanaspor - Osmanlıspor

BASKETBOLEuroleague21.00 Kızılyıldız mts - Anadolu Efes

VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi16.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Fenerbahçe Opet19.00 Türk Hava Yolları - VakıfBank

TENİS

Kadınlar tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu Fed Cup'ın Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup'unda üst üste 8'inci kez mücadele edecek Türkiye Kadın Milli Takımı, ENKA Kulübü'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da millilerin kampını ziyaret edecek.


Kaynak: DHA
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