31 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 İngiltere Premier Lig Özetler

03:00 İleri Üçlü Transfer

05:00 İtalya Serie A Özetler

05:20 Spor Toto 1. Lig Goller

05:30 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü Transfer

08:55 Spor Takvimi

09:00 İngiltere Premier Lig Özetler

09:30 İtalya Serie A Özetler

09:50 Spor Toto 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Sabahı

12:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Avrupa Stüdyosu

15:25 Darüşşafaka - Türk Telekom Spor

17:30 Spor Bülteni

17:50 İngiltere Premier Lig Goller

18:00 Transfer Günlüğü

19:50 Spor Toto Süper Lig Goller

20:00 Spor Akşamı

21:00 Gündem Futbol Transfer

23:00 Transfer Gündemi

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