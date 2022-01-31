31 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
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31 Ocak 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 İngiltere Premier Lig Özetler
03:00 İleri Üçlü Transfer
05:00 İtalya Serie A Özetler
05:20 Spor Toto 1. Lig Goller
05:30 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü Transfer
08:55 Spor Takvimi
09:00 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 İtalya Serie A Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Sabahı
12:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Avrupa Stüdyosu
15:25 Darüşşafaka - Türk Telekom Spor
17:30 Spor Bülteni
17:50 İngiltere Premier Lig Goller
18:00 Transfer Günlüğü
19:50 Spor Toto Süper Lig Goller
20:00 Spor Akşamı
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi