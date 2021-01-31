31 Ocak 2021 Tv 2 Yayın Akışı
31 Ocak 2021 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
01:30 Çocuklar Duymasın
02:15 Kanıt
03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
03:30 Akasya Durağı
04:40 Yabancı Damat
05:00 Yabancı Damat
05:50 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
08:00 Çatı Katı Aşk
10:45 Senden İyi Yok
11:00 Evim Şahane
12:00 Çok Gezenti
13:30 Evim Şahane
14:00 Rehber
15:15 Senden İyi Yok
15:30 Rehber
16:45 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:45 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com