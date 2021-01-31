31 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
31 Ocak 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Schalke - Bayern Münih
07:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması
08:40 TFF 1. Lig Özetler
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
09:00 Orhan Ayhan'la
10:55 Hava Durumu
11:00 Avrupa Stüdyosu
11:20 Takvim Yaprakları
11:25 Hava Durumu
11:30 Spor Bülteni
12:00 Aktüel Futbol
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankaraspor - Ankara Keçiör
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Haftasonu
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adanaspor A.ş. – Eskişehirsp
15:55 Beypiliç Boluspor - Adana Demirspor
18:00 Stadyum
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Aydeniz Et Balıkesirspor -
18:55 Bursaspor – Altınordu
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com