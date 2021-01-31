31 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

31 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

31.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 31.01.2021 06:47
31 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

31 Ocak 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Schalke - Bayern Münih

07:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması

08:40 TFF 1. Lig Özetler

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Teknik Analiz

09:00 Orhan Ayhan'la

10:55 Hava Durumu

11:00 Avrupa Stüdyosu

11:20 Takvim Yaprakları

11:25 Hava Durumu

11:30 Spor Bülteni

12:00 Aktüel Futbol

12:30 Yüz Yüze Futbol

13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankaraspor - Ankara Keçiör

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor

15:30 Spor Hafta Sonu

15:30 Spor Haftasonu

15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adanaspor A.ş. – Eskişehirsp

15:55 Beypiliç Boluspor - Adana Demirspor

18:00 Stadyum

18:00 Spor Haftasonu

18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Aydeniz Et Balıkesirspor -

18:55 Bursaspor – Altınordu

21:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kabe Bursa Ankara Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 31 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 06:47:54. #1.16#
title