31 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
31 Ocak 2021 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 Haberler
01:10 Kayakla Atlama
01:35 Biatlon
02:00 Kayaklı Koşu
02:05 Biatlon
02:35 Kayakla Atlama
03:30 Alp Disiplini
03:30 Kızak
04:10 Kızak
04:15 Alp Disiplini
04:30 Nordic Combined
05:00 Snooker
07:00 Kayakla Atlama
08:00 Nordic Combined
08:30 Snooker
10:00 Alp Disiplini
11:20 Alp Disiplini
12:30 Alp Disiplini
14:30 Alp Disiplini
15:30 Kayaklı Koşu
16:15 Biatlon
16:50 Kayaklı Koşu
17:10 Nordic Combined
17:35 Kayakla Atlama
18:10 Kayakla Atlama
19:45 Kızak
20:15 Kızak
20:45 Biatlon
21:15 Haberler
21:25 Snooker
Kaynak: InterSinema.com